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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

FPV-дроны уничтожили оккупантов, пытавшихся подтянуть силы для продвижения (ВИДЕО)

24 сен 2026, 15:02
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FPV-дрони 42-ї окремої механізованої бригади знищили ворожу піхоту і транспорт, блокуючи будь-які спроби противника підтягнути сили для просування.

Відповідне відео сьогодні, 24 вересня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

На відео, знятому камерами FPV-дронів, показані моменти влучань по особовому складу та техніці російських загарбників.

Источник: Ракурс


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