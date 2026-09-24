Силы обороны поразили ряд враждебных целей, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n216426-porajeny-dve-rls-i-mesto-zapuska-udarnyh-bpla-rossiyan-genshtab.html

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Сили оборони України вчора, 23 вересня, та в ніч на сьогодні, 24 вересня, уразили низку важливих військових об'єктів російської армії.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російських підрозділів. Ураження таких об'єктів є одним із пріоритетних напрямів бойової роботи Сил оборони України, наголошують у Генштабі;

у районі Великої Білозерки Запорізької області уражено склад паливно-мастильних матеріалів окупантів;

у районах Чехограда (раніше Новогродківка) та Якимівки Запорізької області уражено радіолокаційні станції 35Н6 «Каста» та П-18 відповідно.

35Н6 «Каста» — це російська мобільна РЛС кругового огляду для виявлення повітряних цілей, зокрема на гранично малих висотах, і передачі даних на системи ППО.

П-18 — рухома радіолокаційна станція дальнього виявлення метрового діапазону, розроблена ще за радянських часів. Призначена для виявлення повітряних цілей, визначення їхніх координат (азимут, дальність) та передачі даних користувачам. Перебуває на озброєнні армії РФ як засіб раннього попередження ППО.