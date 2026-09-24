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Ракурс
Россияне ударили по агропредприятию в Харьковской области, фото: МВД

Шесть работников агропредприятия погибли из-за российского удара на Харьковщине (ФОТО)

24 сен 2026, 11:30
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На Харківщині через ранковий російський удар загинули шестеро працівників агропідприємства.

Про це сьогодні, 24 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС Іван Вигівський.

Зазначається, що загиблі в момент атаки сортували овочі.

Ще 12 людей поранені, їм надається вся необхідна медична допомога.

На місці працюють рятувальники та слідчі поліції.

Також росіяни атакували Київ — внаслідок нічного обстрілу пошкоджено більше 50 цивільних обʼєктів, зокрема поштові відділення, пологовий будинок і текстильне підприємство.

У столиці загину двоє людей:

  • жінка, яка йшла до укриття;
  • чоловік, який перечікував російську атаку у підземному переході.

Ще восьмеро людей поранені, серед них — поліцейський, який приїхав допомагати постраждалим. Двоє людей перебувають у важкому стані.

Уночі під атакою були також Житомирщина, Миколаївщина та Одещина. В Одесі ударні дрони атакували торговельний центр та будівлю поліклініки.

У ці хвилини терор цивільних триває - у багатьох регіонах оголошено повітряну тривогу. У Києві внаслідок ранкової атаки виникла пожежа автомобілів, на Вінниччині, Рівненщині та Житомирщині ворог намагається атакувати інфраструктуру та цивільні підприємства, — зазначив Вигівський.

Источник: Ракурс


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