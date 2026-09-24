Россияне ударили по агропредприятию в Харьковской области, фото: МВД

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Ракурс

На Харківщині через ранковий російський удар загинули шестеро працівників агропідприємства.

Про це сьогодні, 24 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС Іван Вигівський.

Зазначається, що загиблі в момент атаки сортували овочі.

Ще 12 людей поранені, їм надається вся необхідна медична допомога.

На місці працюють рятувальники та слідчі поліції.

Також росіяни атакували Київ — внаслідок нічного обстрілу пошкоджено більше 50 цивільних обʼєктів, зокрема поштові відділення, пологовий будинок і текстильне підприємство.

У столиці загину двоє людей:

жінка, яка йшла до укриття;

чоловік, який перечікував російську атаку у підземному переході.

Ще восьмеро людей поранені, серед них — поліцейський, який приїхав допомагати постраждалим. Двоє людей перебувають у важкому стані.

Уночі під атакою були також Житомирщина, Миколаївщина та Одещина. В Одесі ударні дрони атакували торговельний центр та будівлю поліклініки.