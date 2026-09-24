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Росіяни вдарили по агропідприємству на Харківщині, фото: МВС
Шестеро працівників агропідприємства загинули через російський удар на Харківщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216423-shestero-pracivnykiv-agropidpryiemstva-zagynuly-cherez-rosiyskyy-udar-na-harkivschyni-foto.htmlРакурс
На Харківщині через ранковий російський удар загинули шестеро працівників агропідприємства.
Про це сьогодні, 24 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС Іван Вигівський.
Зазначається, що загиблі в момент атаки сортували овочі.
Ще 12 людей поранені, їм надається вся необхідна медична допомога.
На місці працюють рятувальники та слідчі поліції.
Також росіяни атакували Київ — внаслідок нічного обстрілу пошкоджено більше 50 цивільних обʼєктів, зокрема поштові відділення, пологовий будинок і текстильне підприємство.
У столиці загину двоє людей:
- жінка, яка йшла до укриття;
- чоловік, який перечікував російську атаку у підземному переході.
Ще восьмеро людей поранені, серед них — поліцейський, який приїхав допомагати постраждалим. Двоє людей перебувають у важкому стані.
Уночі під атакою були також Житомирщина, Миколаївщина та Одещина. В Одесі ударні дрони атакували торговельний центр та будівлю поліклініки.
У ці хвилини терор цивільних триває - у багатьох регіонах оголошено повітряну тривогу. У Києві внаслідок ранкової атаки виникла пожежа автомобілів, на Вінниччині, Рівненщині та Житомирщині ворог намагається атакувати інфраструктуру та цивільні підприємства, — зазначив Вигівський.