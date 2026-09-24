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Ракурс
Наслідки російської атаки на Одещину, фото: ДСНС

Окупанти атакували торговельний центр на Одещині — виникла масштабна пожежа (ФОТО, ВІДЕО)

24 вер 2026, 10:17
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Російські загарбники знову атакували Одещину, постраждали двоє людей.

Про це сьогодні, 24 вересня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Зафіксовані такі наслідки:

  • внаслідок удару по раніше атакованому ТЦ виникла масштабна пожежа. Рятувальники її ліквідували;
  • за іншою адресою через влучання загорівся двоповерховий приватний житловий будинок. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей;
  • в Одесі пошкоджено 10-поверхову нежитлову будівлю, де виникла пожежа. Також пошкоджено покрівлю семиповерхової будівлі міської лікарні, вибито вікна у навчальному закладі та чотирьох житлових будинках, пошкоджено три автомобілі;
  • у Білгород-Дністровському районі вибито вікна у трьох приватних житлових будинках.

Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, — розповіли у відомстві.

За інформацією видання «Думська», було пошкоджено гіпермаркет «Нова лінія» та гімназію.

Наслідки російської атаки на Одещину, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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