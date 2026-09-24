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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Києва, фото: ДСНС

Росіяни знову вдарили по Києву — виникла пожежа (ФОТО)

24 вер 2026, 10:53
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Російські загарбники вранці 24 вересня, завдали чергового удару по Києву.

Виникла пожежа у Дарницькому районі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У Дарницькому районі внаслідок влучання пошкоджено припарковані автомобілі. Три автівки знищено, ще понад 10 — пошкоджено. На місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували, — розповіли у відомстві.

Внаслідок цієї російської атаки постраждалих немає.

Наслідки російського обстрілу Києва, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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