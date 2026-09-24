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Наслідки російського обстрілу Києва, фото: ДСНС
Росіяни знову вдарили по Києву — виникла пожежа (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216422-rosiyany-znovu-vdaryly-po-kyievu-vynykla-pojeja-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вранці 24 вересня, завдали чергового удару по Києву.
Виникла пожежа у Дарницькому районі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
У Дарницькому районі внаслідок влучання пошкоджено припарковані автомобілі. Три автівки знищено, ще понад 10 — пошкоджено. На місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували, — розповіли у відомстві.
Внаслідок цієї російської атаки постраждалих немає.