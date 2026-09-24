Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки на Одесщину, фото: ГСЧС
Оккупанты атаковали торговый центр в Одесской области — возник масштабный пожар (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n216421-okkupanty-atakovali-torgovyy-centr-v-odesskoy-oblasti-voznik-masshtabnyy-pojar-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники знову атакували Одещину, постраждали двоє людей.
Про це сьогодні, 24 вересня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Зафіксовані такі наслідки:
- внаслідок удару по раніше атакованому ТЦ виникла масштабна пожежа. Рятувальники її ліквідували;
- за іншою адресою через влучання загорівся двоповерховий приватний житловий будинок. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей;
- в Одесі пошкоджено 10-поверхову нежитлову будівлю, де виникла пожежа. Також пошкоджено покрівлю семиповерхової будівлі міської лікарні, вибито вікна у навчальному закладі та чотирьох житлових будинках, пошкоджено три автомобілі;
- у Білгород-Дністровському районі вибито вікна у трьох приватних житлових будинках.
Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, — розповіли у відомстві.
За інформацією видання «Думська», було пошкоджено гіпермаркет «Нова лінія» та гімназію.