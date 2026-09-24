Последствия российской атаки на Одесщину, фото: ГСЧС

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Російські загарбники знову атакували Одещину, постраждали двоє людей.

Про це сьогодні, 24 вересня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Зафіксовані такі наслідки:

внаслідок удару по раніше атакованому ТЦ виникла масштабна пожежа. Рятувальники її ліквідували;

за іншою адресою через влучання загорівся двоповерховий приватний житловий будинок. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей;

в Одесі пошкоджено 10-поверхову нежитлову будівлю, де виникла пожежа. Також пошкоджено покрівлю семиповерхової будівлі міської лікарні, вибито вікна у навчальному закладі та чотирьох житлових будинках, пошкоджено три автомобілі;

у Білгород-Дністровському районі вибито вікна у трьох приватних житлових будинках.

Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, — розповіли у відомстві.

За інформацією видання «Думська», було пошкоджено гіпермаркет «Нова лінія» та гімназію.