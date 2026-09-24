Россияне за сутки потеряли более 1,5 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n216420-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-540-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 523 тис. 980 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 540 осіб. Про це сьогодні, 24 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 367 танків;

25 тис. 402 бойових броньованих машин;

50 тис. 240 одиниць артилерійських систем;

2 тис. 154 одиниці РСЗВ;

1 тис. 669 одиниць засобів ППО;

443 літаки;

356 гелікоптерів;

2 тис. 727 наземних робототехнічних комплексів;

531 тис. 352 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 111 крилатих ракет№

35 кораблів/катерів;

два підводні човни;

152 тис. 782 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 740 одиниць спеціальної техніки.

Показник збитих російських літаків за останню добу зріс на одну одиницю — у Генштабі зазначають, що це підтвердження знищеної за попередній період цілі.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 247 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав ракетного удару, здійснив 87 авіаударів, під час яких скинув 309 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9 тис. 377 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 693 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 34 — із застосуванням РСЗВ.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Гаврилова Слобода, Фотовиж, Уланове, Яструбщина, Товстодубове, Бачівськ, Кореньок Безсалівка, Нескучне, Рівне, Волфине, Ободи, Рогізне, Писарівка, Олексіївка, Мала Корчаківка, Андріївка, Нова Січ, Іволжанське, Могриця, Михальчина-Слобода.

Авіаційних ударів зазнали Уланове та Мала Корчаківка.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один пункт управління та запуску БпЛА окупантів.