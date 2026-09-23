Последствия российских ударов по Киеву 23 сентября, фото: ГСЧС

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Російські загарбники продовжують завдавати ударів по Києву.

Про це сьогодні, 23 вересня, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.

Зафіксовані такі наслідки:

у Святошинському районі внаслідок атаки виникла пожежа в нежитловій споруді. Постраждала одна людина;

під ударом також був Печерський район. Тут пошкоджено покрівлю виставкового центру.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що кількість постраждалих внаслідок сьогоднішніх ударів по місту зросла до 45.