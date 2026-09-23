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Последствия российских ударов по Киеву 23 сентября, фото: ГСЧС
В Киеве есть новые повреждения из-за российских ударов, количество пострадавших возросло (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n216417-v-kieve-est-novye-povrejdeniya-iz-za-rossiyskih-udarov-kolichestvo-postradavshih-vozroslo-foto.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують завдавати ударів по Києву.
Про це сьогодні, 23 вересня, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.
Зафіксовані такі наслідки:
- у Святошинському районі внаслідок атаки виникла пожежа в нежитловій споруді. Постраждала одна людина;
- під ударом також був Печерський район. Тут пошкоджено покрівлю виставкового центру.
Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що кількість постраждалих внаслідок сьогоднішніх ударів по місту зросла до 45.
В стаціонарах столичних лікарень перебувають 18 поранених. Двоє з них — у тяжкому стані. Загинули двоє людей, — зазначив він.