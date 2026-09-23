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Последствия российских ударов по Киеву 23 сентября, фото: ГСЧС

В Киеве есть новые повреждения из-за российских ударов, количество пострадавших возросло (ФОТО, ВИДЕО)

23 сен 2026, 23:17
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Російські загарбники продовжують завдавати ударів по Києву.

Про це сьогодні, 23 вересня, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.

Зафіксовані такі наслідки:

  • у Святошинському районі внаслідок атаки виникла пожежа в нежитловій споруді. Постраждала одна людина;
  • під ударом також був Печерський район. Тут пошкоджено покрівлю виставкового центру.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що кількість постраждалих внаслідок сьогоднішніх ударів по місту зросла до 45.

В стаціонарах столичних лікарень перебувають 18 поранених. Двоє з них — у тяжкому стані. Загинули двоє людей, — зазначив він.

Источник: Ракурс


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