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Наслідки російських ударів по Києву 23 вересня, фото: ДСНС
У Києві є нові пошкодження через російські удари, кількість постраждалих зросла (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216417-u-kyievi-ie-novi-poshkodjennya-cherez-rosiyski-udary-kilkist-postrajdalyh-zrosla-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують завдавати ударів по Києву.
Про це сьогодні, 23 вересня, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.
Зафіксовані такі наслідки:
- у Святошинському районі внаслідок атаки виникла пожежа в нежитловій споруді. Постраждала одна людина;
- під ударом також був Печерський район. Тут пошкоджено покрівлю виставкового центру.
Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що кількість постраждалих внаслідок сьогоднішніх ударів по місту зросла до 45.
В стаціонарах столичних лікарень перебувають 18 поранених. Двоє з них — у тяжкому стані. Загинули двоє людей, — зазначив він.