Можливі тимчасові перебої зі зв’язком через російські удари — НКЕКhttps://racurs.ua/ua/n216416-mojlyvi-tymchasovi-pereboyi-zi-zv-yazkom-cherez-rosiyski-udary-nkek.htmlРакурс
Через постійні російські атаки телекомунікаційна інфраструктура також зазнає пошкоджень.
Тож можуть спостерігатися тимчасові перебої в роботі мереж та доступі до послуг зв’язку. Про це сьогодні, 23 вересня, повідомила прес-служба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).
Фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури та стабілізацією роботи мереж. Просимо з розумінням поставитися до можливих перебоїв, — додали у НКЕК.
Голова підкомітету Верховної Ради з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації народний депутат Олександр Федієнко у своєму Telegram-каналі запевнив, що попри рішення ворога бити по датацентрах, ситуацію вдається досить швидко стабілізувати.
Так можуть бути перебої, невеличкі по часу, тут я прошу громадян ставитись з порозумінням, всі оператори працюють та оперативно відновлюють пошкоджену інфраструктуру, — наголосив він.
За словами Федієнка, Україна — це єдина країна в світі, де дуже багато середнього та малого операторського бізнесу.
Тому знищити операторів просто неможливо, — наголосив він.
Він закликав тих українців, кому доступ до інтернету потрібен для роботи чи навчання, мати більше одного оператора.
Не женіться за відомими брендами. Повірте, ваш місцевий оператор вашого міста, значно краще зможе вам надати сервіс. І гроші підуть до місцевого бюджету, — додав він.