В Україні можливі тимчасові перебої зі зв’язком, фото: Flickr / ben dalton

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Через постійні російські атаки телекомунікаційна інфраструктура також зазнає пошкоджень.

Тож можуть спостерігатися тимчасові перебої в роботі мереж та доступі до послуг зв’язку. Про це сьогодні, 23 вересня, повідомила прес-служба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури та стабілізацією роботи мереж. Просимо з розумінням поставитися до можливих перебоїв, — додали у НКЕК.

Голова підкомітету Верховної Ради з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації народний депутат Олександр Федієнко у своєму Telegram-каналі запевнив, що попри рішення ворога бити по датацентрах, ситуацію вдається досить швидко стабілізувати.

Так можуть бути перебої, невеличкі по часу, тут я прошу громадян ставитись з порозумінням, всі оператори працюють та оперативно відновлюють пошкоджену інфраструктуру, — наголосив він.

За словами Федієнка, Україна — це єдина країна в світі, де дуже багато середнього та малого операторського бізнесу.

Тому знищити операторів просто неможливо, — наголосив він.

Він закликав тих українців, кому доступ до інтернету потрібен для роботи чи навчання, мати більше одного оператора.