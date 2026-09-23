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Росія намагається перервати потік інформації про повітряні загрози, фото: Ajax Systems
Росія вдарила по дата-центрах, щоб перервати сповіщення про повітряні загрози — Сибігаhttps://racurs.ua/ua/n216412-rosiya-vdaryla-po-data-centrah-schob-perervaty-spovischennya-pro-povitryani-zagrozy-sybiga.htmlРакурс
Росія в ході атак, що тримали сьогодні, 23 серпня, всю ніч та ранок, націлилася на основні українські центри обробки даних, прагнучи перервати потік інформації про загрози від ракет та дронів.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга.
Міністр наголошує, що швидкі попередження про загрози від ракет та дронів мають вирішальне значення — вони рятують життя.
Це критично важлива цивільна інфраструктура, яка забезпечує людям доступ до інформації, що рятує життя. Це не військова ціль. Вона є необхідною для забезпечення нормального функціонування повсякденного життя, — наголошує Сибіга.
Він додав, що у Києві також було вражено будівлю університету, коли студенти перебували на території кампусу.
Оскільки Росія не досягає своїх цілей на полі бою, вона шукає нові способи дестабілізувати життя в Україні та тероризувати цивільне населення, — наголошує очільник МЗС. — Посилення санкційного тиску та збільшення кількості засобів протиракетної оборони — єдиний спосіб зупинити цей терор. Ці атаки не повинні стати новою нормою.