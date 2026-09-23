Наслідки російських авіаударів по Олександрівці, фото: Донецька ОВА

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 23 вересня, о 10-й ранку скинули чотири авіабомби на селище Олександрівка Донецької області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Щонайменше 4 людини загинули і 4 поранені внаслідок ранкового удару по Олександрівці. Серед поранених — дитина 2021 року народження, — розповів він.

Також внаслідок російської атаки:

зруйновано багатоповерховий будинок;

пошкоджено ще 11 багатоповерхівок, 42 приватні будинки, дитячий садок, крамницю, адмінбудівлю та шість автомобілів.

За попередньою інформацією, під завалами можуть залишатися ще 8 людей, серед них двоє дітей 2024 та 2025 років народження, — зазначив він.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.