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Ракурс
Наслідки російського удару по Краматорську, фото: ДСНС

Росіяни скинули авіабомбу на житлові квартали Краматорська — пошкоджено будівлі та церкву (ФОТО)

23 вер 2026, 14:47
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Російські загарбники вчора, 23 вересня, скинули авіабомбу на житлову забудову міста Краматорська на Донеччині.

Поранено двох людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Крім того, внаслідок російського авіаудару пошкоджено:

  • 10 багатоквартирних будинків;
  • будівля храму;
  • легковий автомобіль.

Рятувальники ліквідували займання у 3 квартирах. Під час гасіння надзвичайники врятували 2 людей, які через сильне задимлення не могли самостійно залишити приміщення, — розповіли у ДСНС.

Наслідки російського удару по Краматорську, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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