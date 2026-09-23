Російські загарбники вчора, 23 вересня, скинули авіабомбу на житлову забудову міста Краматорська на Донеччині.

Поранено двох людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Крім того, внаслідок російського авіаудару пошкоджено:

Рятувальники ліквідували займання у 3 квартирах. Під час гасіння надзвичайники врятували 2 людей, які через сильне задимлення не могли самостійно залишити приміщення, — розповіли у ДСНС.