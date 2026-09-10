Наслідки російських ударів по Краматорську 10 вересня, фото: Донецька обласна прокуратура

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Російські загарбники сьогодні, 10 вересня, вдарили по місту Краматорську на Донеччині шістьома керованими авіабомбами «ФАБ-250»

Влучання сталися неподалік житлової забудови, повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Наразі відомо про 19 постраждалих, серед яких восьмимісячне немовля. Ворог вдарив по місту 6 авіабомбами «ФАБ-250» з УМПК. У них діагностовано мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).