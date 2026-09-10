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Рашисти атакували дроном АЗС у Києві, фото: ДСНС
Російський дрон упав на територію АЗС у Києві — є постраждалі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216144-rosiyskyy-dron-upav-na-terytoriu-azs-u-kyievi-ie-postrajdali-foto.htmlРакурс
У Голосіївському районі Києва безпілотник впав на територію АЗС.
Про це сьогодні, 10 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Пожежу та загоряння 1 автомобіля оперативно ліквідували. Троє людей постраждали. Медики надають їм допомогу, — зазначив Кличко.
Також про російську атаку на АЗС у Голосіївському районі повідомляє прес-служба ДСНС.
На місці удару загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі, — розповіли у відомстві. — Після повторного влучання загорілися дизельні генератори.
Усі пожежі ліквідовані.