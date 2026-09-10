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Ракурс
Рашисты атаковали дроном АЗС в Киеве, фото: ГСЧС

Российский дрон упал на территорию АЗС в Киеве — есть пострадавшие (ФОТО)

10 сен 2026, 11:32
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У Голосіївському районі Києва безпілотник впав на територію АЗС.

Про це сьогодні, 10 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Пожежу та загоряння 1 автомобіля оперативно ліквідували. Троє людей постраждали. Медики надають їм допомогу, — зазначив Кличко.

Також про російську атаку на АЗС у Голосіївському районі повідомляє прес-служба ДСНС.

На місці удару загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі, — розповіли у відомстві. — Після повторного влучання загорілися дизельні генератори.

Усі пожежі ліквідовані.

Источник: Ракурс


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