У Краматорську на Донеччині сапери вилучили нездетоновану російську авіабомбу.

Про це сьогодні, 8 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок чергового російського авіаудару по місту поблизу житлової дев’ятиповерхівки виявили нерозірваний боєприпас, що застряг у землі, — розповіли у відомстві. — Фахівці ДСНС вилучили його та транспортували на підривний майданчик, де знищили з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.