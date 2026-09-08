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Ракурс
Вилучення російської бомби у Краматорську, фото: ДСНС

Нездетоновану російську авіабомбу вилучили у Краматорську (ФОТО, ВІДЕО)

8 вер 2026, 15:13
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У Краматорську на Донеччині сапери вилучили нездетоновану російську авіабомбу.

Про це сьогодні, 8 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок чергового російського авіаудару по місту поблизу житлової дев’ятиповерхівки виявили нерозірваний боєприпас, що застряг у землі, — розповіли у відомстві. — Фахівці ДСНС вилучили його та транспортували на підривний майданчик, де знищили з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення вибухонебезпечного предмета:

  • не наближайтеся до нього;
  • не намагайтеся самостійно його переміщувати;
  • відійдіть на безпечну відстань і повідомте Службу порятунку за номером 101.

Вилучення російської бомби у Краматорську, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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