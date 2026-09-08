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Удаление российской бомбы в Краматорске, фото: ГСЧС
Нездетонированную российскую авиабомбу изъяли в Краматорске (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n216097-nezdetonirovannuu-rossiyskuu-aviabombu-izyali-v-kramatorske-foto-video.htmlРакурс
У Краматорську на Донеччині сапери вилучили нездетоновану російську авіабомбу.
Про це сьогодні, 8 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок чергового російського авіаудару по місту поблизу житлової дев’ятиповерхівки виявили нерозірваний боєприпас, що застряг у землі, — розповіли у відомстві. — Фахівці ДСНС вилучили його та транспортували на підривний майданчик, де знищили з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.
У ДСНС наголошують — у разі виявлення вибухонебезпечного предмета:
- не наближайтеся до нього;
- не намагайтеся самостійно його переміщувати;
- відійдіть на безпечну відстань і повідомте Службу порятунку за номером 101.