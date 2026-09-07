Последствия российского авиаудара по Краматорску 7 сентября, фото: ГСЧС

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Російські загарбники завдали удару чотирма авіабомбами по житловій забудові міста Краматорська на Донеччині.

Дві людини загинули, ще четверо поранені. Про це сьогодні, 7 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Одного із загиблих рятувальники вилучили з-під завалів житлової 9-поверхівки. Там вони розібрали 700 кілограмів зруйнованих будівельних конструкцій. Роботи на місці удару завершені, — розповіли у відомстві.

У двох інших дев’ятиповерхівках під час ліквідації пожеж врятували двох людей, які через сильне задимлення не могли самостійно вийти з квартир.

Всі загоряння ліквідовані.