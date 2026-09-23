У Києві двоє людей загинули та 25 поранені через російські атаки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216406-u-kyievi-dvoie-ludey-zagynuly-ta-25-poraneni-cherez-rosiyski-ataky-foto.htmlРакурс
У Києві наразі вже відомо про двох загиблих та 25 поранених внаслідок російських атак по місту.
Про це сьогодні, 23 вересня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Уже 25 поранених у столиці. 17 із них перебувають в лікарнях. Двоє людей загинули, — зазначив він.
Президент України Володимир Зеленський у своєму Telgram-каналі повідомив, що Росія для атаки на Київ застосувала велику кількість дронів, значна частина яких реактивні.
Росія і далі перетворює цивільну й критичну інфраструктуру на мішені: фармацевтика, заправки, залізниця, звʼязок, торговельні центри, — наголосив Зеленський.
Були також удари по містах і громадах восьми областей, — додав він.
Прес-служба ДСНС повідомляє про такі наслідки російських ударів пор Києву:
- у Голосіївському районі ворог завдав удару по п’ятиповерховому бізнес-центру та нежитловій споруді. Пожежі ліквідували;
- у Солом’янському районі зафіксовані влучання в недіючу споруду, пожежу рятувальники ліквідували. За іншою адресою зафіксовані влучання в дев’ятиповерхову нежитлову будівлю. Роботи ще тривають;
- у Дарницькому районі внаслідок ворожого удару пошкоджена нежитлова споруда.