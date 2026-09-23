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Ракурс
Наслідки російських атак по Києву, фото: ДСНС

У Києві двоє людей загинули та 25 поранені через російські атаки (ФОТО)

23 вер 2026, 16:07
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У Києві наразі вже відомо про двох загиблих та 25 поранених внаслідок російських атак по місту.

Про це сьогодні, 23 вересня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Уже 25 поранених у столиці. 17 із них перебувають в лікарнях. Двоє людей загинули, — зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telgram-каналі повідомив, що Росія для атаки на Київ застосувала велику кількість дронів, значна частина яких реактивні.

Росія і далі перетворює цивільну й критичну інфраструктуру на мішені: фармацевтика, заправки, залізниця, звʼязок, торговельні центри, — наголосив Зеленський.

Були також удари по містах і громадах восьми областей, — додав він.

Прес-служба ДСНС повідомляє про такі наслідки російських ударів пор Києву:

  • у Голосіївському районі ворог завдав удару по п’ятиповерховому бізнес-центру та нежитловій споруді. Пожежі ліквідували;
  • у Солом’янському районі зафіксовані влучання в недіючу споруду, пожежу рятувальники ліквідували. За іншою адресою зафіксовані влучання в дев’ятиповерхову нежитлову будівлю. Роботи ще тривають;
  • у Дарницькому районі внаслідок ворожого удару пошкоджена нежитлова споруда.

Джерело: Ракурс


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