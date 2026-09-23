Росія атакує системи зв’язку України, фото: Pixabay

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Росія спрямовує свої удари на великих операторів зв’язку та дата-центри.

Виключати проблеми з доступом до окремих сервісів не можна, проте Україна є однією з країн із найбільш розгалуженою мережею інтернет у світі. Про це в коментарі виданню «Телеграф» заявив голова підкомітету Верховної Ради з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації народний депутат Олександр Федієнко.

Ворог зараз намагається бити по великих операторах зв’язку. Але за рахунок того, що у нас велика концентрація малого та середнього бізнесу, я думаю, що з інтернетом, принаймні в Україні, точно все буде нормально, — зазначає Федієнко.

При цьому, у разі пошкодження дата-центрів українці можуть зіткнутися з тимчасовою недоступністю деяких онлайн-сервісів. Але в даному випадку не йдеться про повне зникнення інтернету в країні.

Зараз ми живемо у той час, коли є хмарні рішення, коли є резерви, копіювання. Звичайно, я не виключаю, що на якийсь проміжок часу щось може зникати з сервісів, я не говорю про весь інтернет, а говорю про сервіси, — зазначив нардеп.

Але, в принципі, державні інфраструктури ще на початку війни зробили досить величезне розгалуження інфраструктури, і бекапні рішення пробили, є багато і за кордоном, — додав він. — Тобто кінетичними ударами зруйнувати інфраструктуру мені здається, це неможливо.

За словами Федієнка, державні сервіси однозначно не пропадатимуть, а військові зовсім не залежать від цивільного інтернету, оскільки у них окремі мережі. Тому окремі проблеми з доступом до цивільних онлайн-сервісів не повинні вплинути безпосередньо на роботу військової інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні, 23 вересня, після чергових російських обстрілів у Києві стався збій у роботі відразу кількох провайдерів.

Джерело: «Телеграф»