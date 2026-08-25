Наземні роботизовані комплекси, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n215818-vpershe-ogolosheno-tender-na-zakupivlu-nrk-za-vyznachenymy-harakterystykamy-minoborony.html

Ракурс

Агенція оборонних закупівель ДОТ (інституція, яка забезпечує потреби Сил оборони озброєнням, технікою, амуніцією, паливом та продовольством) вперше оголосила закупівлю наземних роботизованих комплексів (НРК) відповідно до визначених Міністерством оборони України тактико-технічних характеристик.

Про це сьогодні, 25 серпня, повідомила прес-служба Міноборони.

НРК — це наземні роботизовані платформи, якими можна керувати дистанційно. Вони допомагають виконувати завдання на передовій без зайвого ризику для військових, розповіли в Міноборони. — Сьогодні наземні дрони, зокрема, використовують для доставки вантажів, евакуації поранених та виконання бойових завдань.

Зазначається, що роботизовані платформи вже давно стали незамінними на фронті — деякі завдання в принципі неможливо виконати без них. З початку року НРК вже виконали понад 100 тис. місій.

АОЗ ДОТ планує закупити НРК двох типів:

логістичні — для перевезення вантажів, доставки необхідного забезпечення та евакуації поранених;

ударні — для ураження визначених цілей.

НРК мають бути здатні працювати на пересіченій місцевості, забезпечувати надійне дистанційне керування та передавати оператору відео й дані про роботу комплексу, — зазначили в Міноборони.

До участі у закупівлі запрошуються виробники та постачальники, продукція яких відповідає встановленим характеристикам і вимогам. Одна з ключових умов — наявність щонайменше одного кодифікованого виробу в категорії НРК. Умови участі опубліковані на офіційному сайті АОЗ.

За умовами тендера комплекси поділені на класи за дальністю роботи та вагою вантажу.

Тендер буде організовано так, що один виробник зможе отримати не більше половини замовлення в межах одного класу. У Міноборони зазначають, що такий підхід дозволить залучити до постачання кількох виробників і створити більше можливостей для конкуренції між ними. Крім того, розділення замовлення по різних виробниках мінімізує ризик зривів постачання.

Закупівля проходитиме у закритому середовищі з дотриманням вимог безпеки для оборонних закупівель, — наголошують в Міноборони.

У відомстві наголошують, що цей тендер важливий тим, що стане ще одним кроком до розширення конкуренції в закупівлях озброєння та військової техніки.