Міноборони випробувало дрони з ШІ-донаведенням

Міноборони та Brave1 провели випробування дронів з ШІ-донаведенням, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n216098-minoborony-vyprobuvalo-drony-z-shi-donavedennyam.html

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Міністерство оборони України та кластер оборонних інновацій Brave1 провели масштабне випробування безпілотників з модулями автоматичного донаведення по рухомих наземних цілях.

Про це сьогодні, 8 вересня, повідомила прес-служба Міноборони.

Такі тестування потрібні, зокрема, для того, щоб максимально швидко закуповувати найефективніші рішення для Сил оборони України, — зазначили у відомстві.

В Міноборони наголошують, що автономне донаведення для дронів вже працює на полі бою й потребує масштабування:

з початку року кількість уражень з використанням AI-донаведення зросла в 10 разів;

при цьому Міноборони і Brave1 дотримуються етичних принципів використання ШІ в обороні. Штучний інтелект допомагає підвищити ефективність ударів по ворогу, але рішення про застосування ухвалює людина.

В ході цього випробування свої розробки протестували сім компаній, що створюють автономні рішення для дронів:

за сценарієм кожен дрон мав пролетіти 2 км, виявити та захопити рухому ціль (легкоброньовану техніку) з відстані не менше 500 м і вразити її в повністю автономному режимі — пілот прибирав руки з пульта керування;

тестувалися мультироторні платформи з розміром понад 10 дюймів та корисним навантаженням не менше 2 кг. Кожній команді надавалося до трьох спроб. Успішним вважалося ураження цілі щонайменше два рази з трьох.

В результаті шість виробників отримали рекомендації для закупівлі

Це — перше масштабне тестування технології автоматичного донаведення за єдиним сценарієм та чіткими критеріями. 6 із 7 виробникам вдалося успішно пройти випробування та отримати рекомендації для закупівлі, — зазначили у відомстві.

В Міноборони додали, що підрозділи Сил оборони України використовують вже понад 70 зразків різноманітних систем на базі технологій штучного інтелекту та машинного зору для ураження ворожих цілей.