Українські військові активно використовують системи зі штучним інтелектом, фото: Міноборони України

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Підрозділи Сил оборони використовують вже понад 70 зразків різноманітних систем на базі технологій штучного інтелекту та машинного зору для ураження ворожих цілей.

Про це сьогодні, 18 серпня, повідомила прес-служба Міноборони України.

Нині в Україні більш ніж 200 компаній займаються виробництвом AI-дронів. А на державному маркетплейсі оборонних технологій Brave1 Market захисникам доступні 46 розробок у галузі ШІ, зокрема, модулів розпізнавання цілей, оптичної стабілізації та автоматичного донаведення, — розповіли у відомстві.

У Міноборони зазначили, що ставлять перед собою ціль — щоб 100% дронів на фронті мали машинний зір і ШІ.

Нині алгоритмам делегують важливі бойові завдання: від навігації та ідентифікації обʼєктів до автономного ураження цілей. Однак фінальне рішення про вибір цілі та ураження ухвалює людина, — додали в Міноборони.

Нейромережі аналізують візуальну інформацію, виявляючи техніку та живу силу противника. Завдяки компʼютерному зору, коли дрон наближається до цілі, він захоплює ціль і продовжує рух до неї автономно. Це дозволяє уражати обʼєкти навіть під час втрати звʼязку з оператором через активну роботу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.