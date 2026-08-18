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Украинские военные активно используют системы с искусственным интеллектом, фото: Минобороны Украины
70 систем с искусственным интеллектом используют ВСУ — Минобороныhttps://racurs.ua/n215687-70-sistem-s-iskusstvennym-intellektom-ispolzuut-vsu-minoborony.htmlРакурс
Підрозділи Сил оборони використовують вже понад 70 зразків різноманітних систем на базі технологій штучного інтелекту та машинного зору для ураження ворожих цілей.
Про це сьогодні, 18 серпня, повідомила прес-служба Міноборони України.
Нині в Україні більш ніж 200 компаній займаються виробництвом AI-дронів. А на державному маркетплейсі оборонних технологій Brave1 Market захисникам доступні 46 розробок у галузі ШІ, зокрема, модулів розпізнавання цілей, оптичної стабілізації та автоматичного донаведення, — розповіли у відомстві.
У Міноборони зазначили, що ставлять перед собою ціль — щоб 100% дронів на фронті мали машинний зір і ШІ.
Нині алгоритмам делегують важливі бойові завдання: від навігації та ідентифікації обʼєктів до автономного ураження цілей. Однак фінальне рішення про вибір цілі та ураження ухвалює людина, — додали в Міноборони.
Нейромережі аналізують візуальну інформацію, виявляючи техніку та живу силу противника. Завдяки компʼютерному зору, коли дрон наближається до цілі, він захоплює ціль і продовжує рух до неї автономно. Це дозволяє уражати обʼєкти навіть під час втрати звʼязку з оператором через активну роботу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
Таким чином ШІ бере участь у всьому ланцюгу ураження (або kill chain, послідовність кроків від виявлення цілі до її знищення) — від ідентифікації до ураження і оцінки його ефективності, — зазначили у відомстві.