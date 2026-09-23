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Наслідки російського обстрілу Києва, фото: Київська обласна прокуратура
У Києві кількість постраждалих через російські обстріли зросла до 43 (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216410-u-kyievi-kilkist-postrajdalyh-cherez-rosiyski-obstrily-zrosla-do-43-foto.htmlРакурс
У Києві наразі відомо вже про 43 постраждалих від атаки ворога на місто, здійснених сьогодні, 23 вересня.
Двоє людей загинули. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Прес-служба Київської міської прокуратури повідомляє, що Росія сьогодні зранку та вдень застосовувала безпілотники проти:
- АЗС;
- будівлі бізнес-центру;
- офісної будівлі;
- приміщення фармацевтичного підприємства;
- будівлі колишнього ринку;
- приміщень неподалік вокзалу.
На місцях влучань сталися пожежі. Також пошкоджені автомобілі, припарковані поруч. Крім того, ворог вдається до повторних ударів по одним і тим самим об'єктам. Остаточна кількість постраждалих встановлюється, — зазначили в прокуратурі.
Дії росіян кваліфіковані як черговий воєнний злочин, що призвів до травмування та загибелі цивільних мешканців столиці (ч. 1,2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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