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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Києва, фото: Київська обласна прокуратура

У Києві кількість постраждалих через російські обстріли зросла до 43 (ФОТО)

23 вер 2026, 18:58
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У Києві наразі відомо вже про 43 постраждалих від атаки ворога на місто, здійснених сьогодні, 23 вересня.

Двоє людей загинули. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Прес-служба Київської міської прокуратури повідомляє, що Росія сьогодні зранку та вдень застосовувала безпілотники проти:

  • АЗС;
  • будівлі бізнес-центру;
  • офісної будівлі;
  • приміщення фармацевтичного підприємства;
  • будівлі колишнього ринку;
  • приміщень неподалік вокзалу.

На місцях влучань сталися пожежі. Також пошкоджені автомобілі, припарковані поруч. Крім того, ворог вдається до повторних ударів по одним і тим самим об'єктам. Остаточна кількість постраждалих встановлюється, — зазначили в прокуратурі.

Дії росіян кваліфіковані як черговий воєнний злочин, що призвів до травмування та загибелі цивільних мешканців столиці (ч. 1,2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу Києва, фото: Київська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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