Наслідки російського обстрілу Києва, фото: Київська обласна прокуратура

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У Києві наразі відомо вже про 43 постраждалих від атаки ворога на місто, здійснених сьогодні, 23 вересня.

Двоє людей загинули. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Прес-служба Київської міської прокуратури повідомляє, що Росія сьогодні зранку та вдень застосовувала безпілотники проти:

АЗС;

будівлі бізнес-центру;

офісної будівлі;

приміщення фармацевтичного підприємства;

будівлі колишнього ринку;

приміщень неподалік вокзалу.

На місцях влучань сталися пожежі. Також пошкоджені автомобілі, припарковані поруч. Крім того, ворог вдається до повторних ударів по одним і тим самим об'єктам. Остаточна кількість постраждалих встановлюється, — зазначили в прокуратурі.

Дії росіян кваліфіковані як черговий воєнний злочин, що призвів до травмування та загибелі цивільних мешканців столиці (ч. 1,2 ст. 438 Кримінального кодексу).