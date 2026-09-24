Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n216419-rossiyane-nochu-atakovali-ukrainu-raketami-i-bespilotnikami-sbito-227-celey-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 вересня (з 18.00 23 вересня), здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні із застосуванням ракет та безпілотників різних типів.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

протикорабельними ракетами «Циркон» із Курської, Ростовської та Орловської областей РФ;

балістичними ракетами «Іскандер-М"/С-400/KN-23 із Курської та Брянської областей РФ;

282 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», баражуючими боєприпасами «Бандероль"/"Дань-Т», дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків акваторії Азовського моря, російських Орла, Міллерово, Шаталово, Курська і Приморсько-Ахтарська, також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського і Чауда (Крим).

Основними напрямками удару були Одещина та Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 227 цілей:

чотири протикорабельні ракети «Циркон»;

три балістичні ракети «Іскандер-М"/С-400/KN-23;

одну «Бандероль"/"Дань-Т»;

219 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях, — вказано в повідомленні.