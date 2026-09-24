Последствия российской атаки на Киев в ночь на 24 сентября, фото: ГСЧС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 вересня, здійснили чергову повітряну атаку на Київ.

Загалом у столиці дві людини загинули та ще щонайменше вісім постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі наслідки:

у️ Солом’янському районі частково зруйновано складські будівлі з подальшим загорянням та розповсюдженням вогню на підвальні приміщення. Пожежу ліквідовано. Трьох постраждалих госпіталізували;

у️ Подільському районі внаслідок влучання поруч з пологовим будинком, на місці паркування автомобілів виникла пожежа чотирьох автомобілів. Пожежу ліквідовано. Виявлено тіло загиблого. За іншою локацією горіла одноповерхова нежитлова будівля. Пожежу ліквідовано;

у️ Дніпровському районі пошкоджено триповерхову адміністративну будівлю. Пожежу ліквідовано. Виявлено одного потерпілого. За іншою адресою зруйновано приватний будинок, пожежу ліквідовано, врятовано одну особу. Пошкоджено два сусідніх будинки.

На місцях працюють необхідні служби.