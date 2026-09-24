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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

FPV-дрони знищили окупантів, які намагалися підтягнути сили для просування (ВІДЕО)

24 вер 2026, 15:02
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FPV-дрони 42-ї окремої механізованої бригади знищили ворожу піхоту і транспорт, блокуючи будь-які спроби противника підтягнути сили для просування.

Відповідне відео сьогодні, 24 вересня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

На відео, знятому камерами FPV-дронів, показані моменти влучань по особовому складу та техніці російських загарбників.

Джерело: Ракурс


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