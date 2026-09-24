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Знищення російських загарбників, скріншот відео
FPV-дрони знищили окупантів, які намагалися підтягнути сили для просування (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216430-fpv-drony-znyschyly-okupantiv-yaki-namagalysya-pidtyagnuty-syly-dlya-prosuvannya-video.htmlРакурс
FPV-дрони 42-ї окремої механізованої бригади знищили ворожу піхоту і транспорт, блокуючи будь-які спроби противника підтягнути сили для просування.
Відповідне відео сьогодні, 24 вересня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
На відео, знятому камерами FPV-дронів, показані моменти влучань по особовому складу та техніці російських загарбників.