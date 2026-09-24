Під час російської атаки на Київ, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n216428-robotu-patrulnyh-v-moment-udariv-balistykou-po-kyievu-pokazaly-v-policiyi-video.html

Ракурс

Київ в ніч на сьогодні, 24 вересня, знову зазнав комбінованої ворожої атаки, є загиблі та поранені.

Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Telegram-каналі оприлюднив відео, котре показує роботу поліцейських під час російської атаки.