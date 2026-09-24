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Ракурс
Під час російської атаки на Київ, скріншот відео

Роботу патрульних в момент ударів балістикою по Києву показали в поліції (ВІДЕО)

24 вер 2026, 14:28
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Київ в ніч на сьогодні, 24 вересня, знову зазнав комбінованої ворожої атаки, є загиблі та поранені.

Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Telegram-каналі оприлюднив відео, котре показує роботу поліцейських під час російської атаки.

Попри небезпеку та загрозу повторних обстрілів ми допомагали людям: евакуйовували поранених до автомобілів екстреної медичної допомоги, допомагали громадянам дістатися укриттів та забезпечували безпеку на місцях влучань, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


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