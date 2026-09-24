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Під час російської атаки на Київ, скріншот відео
Роботу патрульних в момент ударів балістикою по Києву показали в поліції (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216428-robotu-patrulnyh-v-moment-udariv-balistykou-po-kyievu-pokazaly-v-policiyi-video.htmlРакурс
Київ в ніч на сьогодні, 24 вересня, знову зазнав комбінованої ворожої атаки, є загиблі та поранені.
Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Telegram-каналі оприлюднив відео, котре показує роботу поліцейських під час російської атаки.
Попри небезпеку та загрозу повторних обстрілів ми допомагали людям: евакуйовували поранених до автомобілів екстреної медичної допомоги, допомагали громадянам дістатися укриттів та забезпечували безпеку на місцях влучань, — зазначив він.