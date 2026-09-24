Росіяни знову атакували «Нову пошту», фото: «Нова пошта»

https://racurs.ua/ua/n216425-rosiyany-znyschyly-viddilennya-novoyi-poshty-ta-kyyivschyni-ta-poshkodyly-sortuvalne-depo-foto.html

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На Київщині внаслідок російських ударів у ніч на сьогодні, 24 вересня, було знищено відділення № 6. Також пошкоджене сортувальне депо «Нової пошти» в Києві.

Ніхто з працівників не постраждав. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Вантаж частково знищено. Вцілілі посилки ми вже переміщуємо на іншу локацію. Номер та адресу відділення повідомимо отримувачам додатково. Нова пошта компенсує клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки, — зазначили у компанії.

У «Новій пошті» також повідомили, що вже задіяли резервну логістику, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці.