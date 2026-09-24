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Ракурс
Последствия удара российской баллистики по Киеву, фото: Александр Соколовский

Российская баллистика разрушила текстильную фабрику в Киеве (ФОТО)

24 сен 2026, 14:50
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Удар російської балістичної ракети в ніч на сьогодні, 24 вересня, спричинив значні руйнування виробничого комплексу та логістичного складу «ТК-Домашній текстиль» у Києві.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив співвласник групи «Текстиль-Контакт» Олександр Соколовський.

На жаль є значні руйнування всього того, що створювали роками. Але головне — ніхто з співробітників не постраждав, — зазначив він.

Соколовський додав, що цей удар підтверджує, що росіяни зараз бʼють суто по українській економіці та по цивільній інфраструктурі.

Бо нічого військового у нас там не вироблялось і не зберігалося, — наголосив він, зазначивши, що зруйнований росіянами комплекс займався виробництвом лише домашнього текстилю, такого як пледи, ковдри тощо.

Наслідки удару російської балістики по Києву, фото: Олександр Соколовський

Источник: Ракурс


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