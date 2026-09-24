Последствия удара российской баллистики по Киеву, фото: Александр Соколовский

https://racurs.ua/n216429-rossiyskaya-ballistika-razrushila-tekstilnuu-fabriku-v-kieve-foto.html

Ракурс

Удар російської балістичної ракети в ніч на сьогодні, 24 вересня, спричинив значні руйнування виробничого комплексу та логістичного складу «ТК-Домашній текстиль» у Києві.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив співвласник групи «Текстиль-Контакт» Олександр Соколовський.

На жаль є значні руйнування всього того, що створювали роками. Але головне — ніхто з співробітників не постраждав, — зазначив він.

Соколовський додав, що цей удар підтверджує, що росіяни зараз бʼють суто по українській економіці та по цивільній інфраструктурі.