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Ракурс
Во время российской атаки на Киев, видео скриншот

Работу патрульных в момент ударов баллистики по Киеву показали в полиции (ВИДЕО)

24 сен 2026, 14:28
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Київ в ніч на сьогодні, 24 вересня, знову зазнав комбінованої ворожої атаки, є загиблі та поранені.

Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Telegram-каналі оприлюднив відео, котре показує роботу поліцейських під час російської атаки.

Попри небезпеку та загрозу повторних обстрілів ми допомагали людям: евакуйовували поранених до автомобілів екстреної медичної допомоги, допомагали громадянам дістатися укриттів та забезпечували безпеку на місцях влучань, — зазначив він.

Источник: Ракурс


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