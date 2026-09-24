Во время российской атаки на Киев, видео скриншот

https://racurs.ua/n216428-rabotu-patrulnyh-v-moment-udarov-ballistiki-po-kievu-pokazali-v-policii-video.html

Ракурс

Київ в ніч на сьогодні, 24 вересня, знову зазнав комбінованої ворожої атаки, є загиблі та поранені.

Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Telegram-каналі оприлюднив відео, котре показує роботу поліцейських під час російської атаки.