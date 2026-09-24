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Во время российской атаки на Киев, видео скриншот
Работу патрульных в момент ударов баллистики по Киеву показали в полиции (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216428-rabotu-patrulnyh-v-moment-udarov-ballistiki-po-kievu-pokazali-v-policii-video.htmlРакурс
Київ в ніч на сьогодні, 24 вересня, знову зазнав комбінованої ворожої атаки, є загиблі та поранені.
Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Telegram-каналі оприлюднив відео, котре показує роботу поліцейських під час російської атаки.
Попри небезпеку та загрозу повторних обстрілів ми допомагали людям: евакуйовували поранених до автомобілів екстреної медичної допомоги, допомагали громадянам дістатися укриттів та забезпечували безпеку на місцях влучань, — зазначив він.