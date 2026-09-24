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Последствия удара российского дрона в Краматорске, фото: Краматорский городской совет

Враг ударил FPV-дроном по гражданскому грузовику в Краматорске — погиб водитель (ФОТО)

24 сен 2026, 13:59
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Російські загарбники сьогодні, 24 вересня, вранці атакували FPV-дроном вантажний автомобіль однієї з торговельних баз Краматорська. Удар був завданий по машині під час руху.

Загинув водій — чоловік 1974 року народження. Про це повідомила прес-служба Краматорської міської ради.

Це був звичайний цивільний автомобіль, який перевозив вантажі для забезпечення роботи міста. Машина була чітко промаркована та впізнавана як транспортний засіб торговельної бази, — наголошують у міськраді. — Росіяни вкотре свідомо атакують цивільних людей, які просто виконують свою роботу.

У міськраді додали, що Краматорськ щодня живе під загрозою російських ударів:

Люди їдуть на роботу, доставляють товари, забезпечують функціонування міста — і навіть у цей момент можуть стати мішенню російського дрона. За кожним таким ударом — не просто пошкоджене авто. За ним — людське життя, родина, близькі, які сьогодні втратили свою людину.

Наслідки удару російського дрона у Краматорську, фото: Краматорська міська рада

Источник: Ракурс


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