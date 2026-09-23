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Последствия российского удара по Краматорску, фото: ГСЧС
Россияне сбросили авиабомбу на жилые кварталы Краматорска — повреждены здания и церковь (ФОТО)https://racurs.ua/n216404-rossiyane-sbrosili-aviabombu-na-jilye-kvartaly-kramatorska-povrejdeny-zdaniya-i-cerkov-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 23 вересня, скинули авіабомбу на житлову забудову міста Краматорська на Донеччині.
Поранено двох людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Крім того, внаслідок російського авіаудару пошкоджено:
- 10 багатоквартирних будинків;
- будівля храму;
- легковий автомобіль.
Рятувальники ліквідували займання у 3 квартирах. Під час гасіння надзвичайники врятували 2 людей, які через сильне задимлення не могли самостійно залишити приміщення, — розповіли у ДСНС.