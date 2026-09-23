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Ракурс
Последствия российского удара по Краматорску, фото: ГСЧС

Россияне сбросили авиабомбу на жилые кварталы Краматорска — повреждены здания и церковь (ФОТО)

23 сен 2026, 14:47
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Російські загарбники вчора, 23 вересня, скинули авіабомбу на житлову забудову міста Краматорська на Донеччині.

Поранено двох людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Крім того, внаслідок російського авіаудару пошкоджено:

  • 10 багатоквартирних будинків;
  • будівля храму;
  • легковий автомобіль.

Рятувальники ліквідували займання у 3 квартирах. Під час гасіння надзвичайники врятували 2 людей, які через сильне задимлення не могли самостійно залишити приміщення, — розповіли у ДСНС.

Наслідки російського удару по Краматорську, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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