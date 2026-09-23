РФ атаковала Украину 161 дроном, но ПВО обезвредила 119 из них. Фото:

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Ракурс

Російська Федерація атакувала Україну 161 ударним безпілотником.

У ніч на 23 вересня ворог запустив 161 ударний БпЛА типу Shahed (82 із них були реактивними), «Гербера», дрони-імітатори типу «Пародія», а також «Бандероль"/"Дань-Т». Ворожі БпЛА летіли з окупованих Крима та Донецька, а також російських Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська й Міллерово. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 119 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та три «Бандероль"/"Дань-Т». Ворожі БпЛА влучили на 18 локаціях, а уламки впали на восьми локаціях.

Військові наголосили, що в повітряному просторі України ще залишаються ворожі безпілотники, атака триває.

Зокрема, росіяни весь ранок атакують Київ безпілотниками. Як поінформував міський голова Києва Віталій Кличко, у Голосіївському районі спалахнула пожежа після прильоту по заправці. Також спалахнули пожежі в складах і на транспортному підприємстві. Уламки впали і між житловими будинками. Крім того, У Голосіївському районі БпЛА впав на чотириповерховий бізнес-центр.

А в Дарницькому районі, внаслідок атаки ворога, попередньо, сталося загоряння на даху однієї з АЗС.

Наразі відомо про трьох постраждалих у столиці. Всіх медики госпіталізували. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, російська окупаційна армія у ніч на 22 вересня обстріляла торгівельний центр «Амстор» у Запоріжжі. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа і щонайменше двоє людей отримали поранення.