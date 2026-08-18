РФ ночью атаковала Украину 147 дронами и были попадания на 19 локациях. Фото: ОВА

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Ракурс

Країна-агресор РФ вночі 18 серпня атакувала Україну 147 БпЛА.

Окупанти запустили безпілотники типу Shahed (в тому числі й реактивні), «Гербера», та дрони-імітатори типу «Пародія» із окупованих Криму та Донецька, а також російських Курська, Орла, Мілерово й Приморсько-Ахтарська. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Протиповітряна оборона змогла знешкодити 111 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Російські БпЛА влучили на 19 локаціях, а уламки впали на трьох локаціях.

Під ударом ворожих дронів була цивільна інфраструктура Київської області. Як поінформували в ОВА, у Броварському районі було пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок. Інформації щодо постраждалих не надходило.

У Запоріжжі, як поінформував голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, росіяни атакували приватний. Спалахнула пожежа і були пошкоджені будинки. Також були пошкоджені вікна багатоповерхівок.

На Чернігівщині внаслідок російські атаки постраждала 59-річна жінка. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, ворог двічі атакував Корюківський район. Через падіння дронів загорілися дві господарчі будівлі, пошкоджено автокран та комбайн, знищено складську будівлю та кілька тонн грубих кормів.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 18 серпня атакували Ізюм на Харківщині. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро людей, серед яких дев’ятирічний хлопчик. Також було пошкоджено п’ять приватних будинків.