РФ ночью атаковала Украину 295 беспилотниками разных типов. Фото:

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Країна-агресор РФ атакувала Україну 295 безпілотниками різних типів.

У ніч на 25 вересня ворог запустив ударні БпЛА типу Shahed (52 із них були реактивними), «Гербера», «Бандероль"/"Дань-Т» та дрони-імітатори типу «Пародія». Російські цілі летіли з російських Орла, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, Шаталово, а також з окупованих Донецька та Крима. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 267 ворожих БпЛА. На 16 локаціях були влучання, а уламки впали на чотирьох локаціях.

У Києві одна людина постраждала внаслідок російської атаки на столицю. У ДСНС поінформували, що в Соломʼянському районі через влучання в нежитлову будівлю сталося руйнування та загоряння покрівлі, а за іншою адресою спалахнула відкрита територія. А в Подільському районі горіла шестиповерхова нежитлова будівля на рівні першого та другого поверхів. Всі ці пожежі наразі ліквідовано.

А на Київщині були атаковані три райони області. На Бориспільщині через влучання спалахнуло деревообробне підприємство. У Броварському районі був пошкоджений склад, а на Обухівщині — три приватні будинки та чотири легкові авто. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російські війська 25 вересня атакували Запоріжжя. Внаслідок атаки були пошкоджені два медичних заклади міста. На місці влучання виникла пожежа. Наразі відомо про одного постраждалого.