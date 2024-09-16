Польща переживає одну з наймасштабніших природних катастроф останніх років — повінь вдарила по півдню країни

https://racurs.ua/ua/n199360-polscha-perejyvaie-odnu-z-naymasshtabnishyh-pryrodnyh-katastrof-ostannih-rokiv-povin-vdaryla.html

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У багатьох містах і селищах ситуація залишається драматичною. Зруйновані будинки, школи, лікарні, дороги та мости. Евакуйовано тисячі людей.

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Одним із найбільш вразливих міст на півдні Польщі є Вроцлав, розташований на Одрі. Через інтенсивні зливи рівень води у річці стрімко зростає, тож існує чимала загроза підтоплення міста. Кульмінаційний потік повені очікується у Вроцлаві 17 вересня і, ймовірно, триватиме кілька днів.

У південних регіонах Польщі, як і в Австрії, Чехії та Румунії, страшна повінь. Її, за словами експертів, спричинили не лише інтенсивні зливи, а й глобальні кліматичні зміни. 12 вересня в Польщу прийшов генуезький циклон «Борис».

Рівень води у річках стрімко зріс, що своєю чергою призвело до масштабного затоплення міст і сіл. Залізничне сполучення між Польщею та Чехією припинено. Польсько-чеський прикордонний перехід у Ґольковицях закрили ще в суботу, 14 вересня.

Найбільше постраждали Нижньосілезьке, Опольське та Сілезьке воєводства. Тут уряд щонайменше на 30 днів запровадив стан стихійного лиха, який, зокрема, передбачає обмеження прав і свобод людей: заборону перебування у визначених місцях і примусову евакуацію.

В окремих місцях Польщі за 24 години випало 215 літрів опадів на квадратний метр. У містах Ниса, Єлєня Ґура, Ґлухолази, Льондек Здруй, Чеховиці Дзєдзиці, Строне Шльонські та Клодзько рівень води піднявся до катастрофічних показників, які подекуди перевищують навіть «повінь тисячоліття» 1997 року.

Тоді внаслідок проливних злив (за кілька днів у Сілезькому воєводстві випала місячна норма опадів) річки Одра і Морава вийшли з берегів. Затопило вулиці, люди пересувалися на човнах, багато хто чекав на допомогу на дахах будинків. У Польщі тоді загинуло 56 осіб, вода завдала збитків на 12 мільярдів злотих, зруйнувавши майже 700 тисяч осель і позбавивши десятки тисяч людей майна.

Сьогодні теж затоплено житлові райони, адміністративні будівлі, школи, лікарні, цвинтарі. У багатьох місцях стихія зруйнувала інфраструктуру. Наприклад, у Льондеку Здруї знищено майже всі мости, зокрема й Святого Іоанна, що датується XVI століттям. Цей міст славився своєю міцністю, позаяк, за легендою, при його будівництві майстри додавали до матеріалу сирі курячі яйця. Споруда витримала повінь 1997 року, але цього разу стихія виявилася сильнішою. Нині до міста можна добратися тільки зі сторони Чехії. На вулицях містечка тонни мулу і бруду. Немає телефонного зв’язку та електрики, бракує води.

Деякі населені пункти повністю відрізані від зовнішнього світу, чимало людей опинилося замкнутими в своїх будинках, як у пастках. У таких пастках опинилися й люди, прикуті до лікарняних ліжок. Наприклад, у місті Ниса через повінь довелося евакуювати лікарню, персонал та пацієнтів терміново перевезли в інші медичні заклади.

У багатьох регіонах Польщі триває масштабна рятувальна операція, в якій задіяні, зокрема, Військо Польське, поліція, пожежна служба. Гелікоптери евакуюють мешканців та тварин із найбільш небезпечних районів, рятувальники працюють у надскладних умовах. Часто людей доводиться забирати просто з дахів їхніх будинків. Тільки 15 вересня евакуйовано майже 3 тисячі мешканців Польщі.

Від повені страждають і тварини. Багатьох зворушила історія собаки в місті Ґлухолази, яке повінь накрила одним із перших. Чотирилапий опинився у водяній пастці на мосту, серед бурхливого потоку води. Він до останнього намагався врятуватися, проте стихія виявилась сильнішою: вода його знесла. Всі думали, що пес загинув, але трохи нижче за течією його врятував місцевий житель, пан Роберт.

Станом на 16 вересня у Польщі відомо про щонайменше п’ятьох загиблих через стихію. Повінь забрала, зокрема, життя відомого хірурга з міста Ниса. Кшиштоф Камінський повертався з лікарні після чергування і в якийсь момент перестав виходити на зв’язок. Його автівку знайшли на одній із затоплених вулиць. Ймовірно, 71-річний чоловік вийшов з машини, щоб далі вибратися пішки, — дверцята з боку водія були відчинені. Тіло хірурга рятувальники знайшли в ніч на 16 вересня.

Кількість постраждалих та загиблих може зрости, оскільки багато районів залишаються ізольовані через повінь і рятувальники не можуть туди дістатися. Так само поки зарано говорити про точну суму і масштаби збитків. Однак відомо, що чи не найбільше від стихії постраждали міста Строне Шльонські, Клодзько і Ґлухолази: зруйновано цілі вулиці, будинки, затоплено квартири. Рівень води перевищував кілька метрів. Відбудова цих населених пунктів, де чимало архітектурних пам’яток, триватиме роками й на неї піде десятки мільйонів злотих.

Одним із найбільш вразливих міст на півдні Польщі є Вроцлав, розташований на Одрі. Через інтенсивні зливи рівень води у річці стрімко зростає, тож існує чимала загроза підтоплення міста. Кульмінаційний потік повені очікується у Вроцлаві 17 вересня і, ймовірно, триватиме кілька днів.

Жителі побоюються повторення катастрофічної повені 1997 року, проте мерія запевняє, що Вроцлав достатньо підготований. Містянам видають мішки з піском. З полиць магазинів зникають мінеральна вода, хліб і макарони. Люди готуються до найгіршого сценарію.

Дональд Туск заявив, що на допомогу постраждалим уже виділили мільярд злотих. Кожен, хто зазнав збитків, зможе подати заяву в органи місцевої влади для отримання компенсації. Постраждалим виплатять по 10 тисяч злотих безповоротної допомоги, а також до 100 тисяч злотих на ремонт квартир і до 200 тисяч злотих на реконструкцію будинків.

Інші країни ЄС готові надати Польщі гуманітарну допомогу та рятувальне обладнання. Підтримку запропонувала й Україна: прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив солідарність із Польщею та заявив, що Київ готовий негайно відправити сотню рятувальників зі спеціальним обладнанням на боротьбу з паводком. «Це дуже зворушливо» , — зазначив у відповідь прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Метеорологи попереджають: зливи можуть продовжуватися ще кілька днів, тож ризик нових затоплень залишається високим.

Попри всі труднощі, польський народ виявляє солідарність. Зокрема, Варшава, Катовиці, Сосновець та Краків оголосили про збір коштів для людей із постраждалих від повені регіонів. У підтоплених воєводствах рятувальники мають можливість безкоштовно заправляти спецтехніку та автівки на АЗС Orlen. Волонтери з різних частин Польщі вирушають на допомогу на південь країни, а сусіди дають прихисток тим, хто втратив свої домівки.