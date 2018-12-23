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Учасники гурту Seventeen, фото: Barito Raya Post
Цунамі в Індонезії змило сотні глядачів під час концерту відомого гурту (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n116033-cunami-v-indoneziyi-zmylo-sotni-glyadachiv-pid-chas-koncertu-vidomogo-gurtu-video.htmlRacurs.ua
Вчорашнє цунамі в Індонезії буквально змило сотні відвідувачів концерту відомої індонезійської поп-групи Seventeen, який відбувався на пляжі Танджунг Лесунг в західній частині острова Ява.
Щонайменше один музикант з цього гурту загинув. Про це повідомляє видання Detik.
Зазначається, що концерт відбувався в межах вечірки, на якій були присутні близько 200 співробітників державної електроенергетичної компанії Perusahaan Listrik Negara (PLN) та члени їхніх сімей.
На прес-конференції PLN згодом повідомили, що загинули 29 осіб, ще 13 зникли безвісти.
Як згодом розповів у своєму Інстаграмі вокаліст гурту Seventeen Ріфіен Феджарс’ях, зникли його дружина та ще кілька учасників колективу.
Один з уцілілих музикантів повідомив, що врятуватися йому вдалося, схопившись за залишки зруйнованої водою сцени. За його словами, він вже почав задихатися у воді, коли стихія відступила.
VIDEO: The moment there was pandemonium after wave crashes into concert at resort in western Java, while Indonesia’s #SeventeenBand was performing https://t.co/fIOrsZYUP6— Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 23 грудня 2018 р.
Warning: Some might find this video distressing. pic.twitter.com/Z589A0KuF2
Нагадаємо, вважається, що вчорашнє цунамі викликали підземні зсуви ґрунту, спровоковані виверженням вулкану Кракатау. Вже відомо про щонайменше 168 загиблих та 745 поранених. Кількість зниклих безвісти наразі не повідомляється.