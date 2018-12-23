Цунамі в Індонезії змило сотні глядачів під час концерту відомого гурту (ВІДЕО)

Учасники гурту Seventeen, фото: Barito Raya Post

https://racurs.ua/ua/n116033-cunami-v-indoneziyi-zmylo-sotni-glyadachiv-pid-chas-koncertu-vidomogo-gurtu-video.html

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Вчорашнє цунамі в Індонезії буквально змило сотні відвідувачів концерту відомої індонезійської поп-групи Seventeen, який відбувався на пляжі Танджунг Лесунг в західній частині острова Ява.

Щонайменше один музикант з цього гурту загинув. Про це повідомляє видання Detik.

Зазначається, що концерт відбувався в межах вечірки, на якій були присутні близько 200 співробітників державної електроенергетичної компанії Perusahaan Listrik Negara (PLN) та члени їхніх сімей.

На прес-конференції PLN згодом повідомили, що загинули 29 осіб, ще 13 зникли безвісти.

Як згодом розповів у своєму Інстаграмі вокаліст гурту Seventeen Ріфіен Феджарс’ях, зникли його дружина та ще кілька учасників колективу.

Один з уцілілих музикантів повідомив, що врятуватися йому вдалося, схопившись за залишки зруйнованої водою сцени. За його словами, він вже почав задихатися у воді, коли стихія відступила.

VIDEO: The moment there was pandemonium after wave crashes into concert at resort in western Java, while Indonesia’s #SeventeenBand was performing https://t.co/fIOrsZYUP6



Warning: Some might find this video distressing. pic.twitter.com/Z589A0KuF2 — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 23 грудня 2018 р.

Нагадаємо, вважається, що вчорашнє цунамі викликали підземні зсуви ґрунту, спровоковані виверженням вулкану Кракатау. Вже відомо про щонайменше 168 загиблих та 745 поранених. Кількість зниклих безвісти наразі не повідомляється.