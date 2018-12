Цунамі в Індонезії змило сотні глядачів під час концерту відомого гурту (ВІДЕО)

Вчорашнє цунамі в Індонезії буквально змило сотні відвідувачів концерту відомої індонезійської поп-групи Seventeen, який відбувався на пляжі Танджунг Лесунг в західній частині острова Ява.

Щонайменше один музикант з цього гурту загинув. Про це повідомляє видання Detik.

Зазначається, що концерт відбувався в межах вечірки, на якій були присутні близько 200 співробітників державної електроенергетичної компанії Perusahaan Listrik Negara (PLN) та члени їхніх сімей.

На прес-конференції PLN згодом повідомили, що загинули 29 осіб, ще 13 зникли безвісти.

Як згодом розповів у своєму Інстаграмі вокаліст гурту Seventeen Ріфіен Феджарс’ях, зникли його дружина та ще кілька учасників колективу.

Один з уцілілих музикантів повідомив, що врятуватися йому вдалося, схопившись за залишки зруйнованої водою сцени. За його словами, він вже почав задихатися у воді, коли стихія відступила.

VIDEO: The moment there was pandemonium after wave crashes into concert at resort in western Java, while Indonesia’s #SeventeenBand was performing https://t.co/fIOrsZYUP6



Warning: Some might find this video distressing. pic.twitter.com/Z589A0KuF2