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Ракурс
Смерч розніс аеропорт у Татарстані. Фото: РосЗМІ

Смерч розніс аеропорт у російському Татарстані — пошкоджено літаки (ФОТО)

30 лип 2024, 21:49
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Ураган в російському Татарстані завдав чималих руйнувань на території місцевого аеродрому.


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У міжнародному аеропорту Нижньокамська «Бегішево» у російській федерації смерч перевернув та розкидав літаки. Були пошкоджені чотири навчально-тренувальних літаки Diamond-42 Санкт-Петербурзького університету цивільної авіації. Про це повідомило російське видання SHOT.

Зокрема, один із літаків перевернуло й зламало йому крила. У другого борту потужними поривами знесло шасі.

Крім того, була пошкоджена низка адміністративних будівель. Постраждали два працівники аеропорту — водій і співробітниця інженерно-технічного відділу.

Смерч розніс аеропорт у Татарстані. Фото: РосЗМІ

Смерч розніс аеропорт у Татарстані. Фото: РосЗМІ

Зараз аеропорт працює у штатному режимі. За попередньою інформацією, ураган завдав збитків в аеропорту щонайменше на 292 млн руб.

Джерело: Ракурс


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