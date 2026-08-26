53 украинца считаются пропавшими без вести из-за наводнения в Непале

Последствия наводнения в Непале, скриншот видео

https://racurs.ua/n215857-53-ukrainca-schitautsya-propavshimi-bez-vesti-iz-za-navodneniya-v-nepale.html

Ракурс

У прикордонному районі Непалу та Китаю сьогодні, 26 серпня, сталися раптові масштабні повені та зсуви ґрунту. Близько сотні людей вважаються загиблими.

МЗС України отримало звернення щодо відсутності зв’язку із 46 українцями. Загалом, за інформацією Туристичної поліції Непалу, зниклими безвісти вважаються 53 громадянина України. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на МЗС України.

Зазначається, що на «гарячу лінію» міністерства надійшли вісім повідомлень від родичів щодо втрати зв’язку з особами зі згаданого списку.

У МЗС зазначили, що посольства України в Індії та Китаї тримають звʼязок з компетентними органами країн перебування щодо пошукових операцій, які можуть виявити місцезнаходження українських громадян.

Водночас станом на зараз немає інформації щодо наявності громадян України серед загиблих чи постраждалих, — зазначили у міністерстві.

Посольства України в Індії та КНР на підставі вже відомих особистих даних зниклих українців вживають заходів щодо встановлення з ними зв’язку та здійснення інших необхідних дій. На місці також залучений почесний консул України в Непалі.

Джерело: «Укрінформ»