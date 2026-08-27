Россия начала привлекать индонезийцев к участию в войне против Украины. Фото:

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Росія почала залучати індонезійців до участі у війні проти України.

Українська розвідка отримала документи щонайменше на вісьмох громадян Індонезії, яких російські вербувальники залучили до збройних сил країни-агресора. Ці іноземці, зокрема, закривають кадрові втрати РФ на передовій й створюють ворожій пропаганді картинку про нібито «глобальну підтримку» війни проти України. Про це Служба зовнішньої розвідки України повідомила у Telegram.

Також за рахунок таких іноземців Кремль зменшує потребу у внутрішній мобілізації, оскільки в самій Росії зростає невдоволення війною та соціально-економічною ситуацією (рівень незадоволення сягає 69%).

У СЗР наголосили, що схема залучення іноземців вже відпрацьована Кремлем у багатьох країнах. Російські вербувальники заманюють кандидатів обіцянками високих виплат, прискореного отримання громадянства РФ, соціальних гарантій та нібито небойової роботи.

Однак іноземці, після того, як потрапляють до Росії, одразу потрапляють у зону бойових дій без відповідної підготовки. Таким чином багато найманців гине у перші тижні.

Подібну модель країна-агресор вже застосовувала для вербування громадян Непалу, Куби, Кенії та Індії.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України інформували, що в російській армії проти України воюють понад 1,7 тис. громадян із країн Африки. Участь у ній беруть найманці із загалом 36 африканських країн.