Лукашенко предлагает больше не называть Россию «братским государством»

Александр Лукашенко, фото: кremlin.ru

https://racurs.ua/n116072-lukashenko-predlagaet-bolshe-ne-nazyvat-rossiu-bratskim-gosudarstvom.html

Racurs.ua

Президент Беларуси Александр Лукашенко больше не планирует называть Россию «братским государством».

Об этом он заявил во время сегодняшнего совещания по поводу сотрудничества с Россией, сообщает пресс-служба белорусского президента.

По словам Лукашенко, ему стало известно, что слова «братское государство» в России больше не воспринимают, поскольку там к власти пришли «новые люди», для которых такое понятие неприемлемо.

«Что же, будем партнерами», — заявил глава Беларуси.

Лукашенко добавил, что несмотря на то, что все договоренности с Россией в рамках Союзного государства и в двустороннем формате подписаны, они не всегда выполняются.

В частности, речь идет о потерях Беларуси он налогового маневра в нефтяной сфере российской экономики (пересмотра размеров пошлин и налогов на нефть и нефтепродукты). Как сообщил Лукашенко, в результате таких действий россиян Беларусь потеряла за три года почти 4,5 млрд долл., а к 2024 году этот показатель может вырасти еще на 10,5 млрд долл.

Президент Беларуси отметил, что ему лично представители России обещали, что компенсируют потери, в частности соответствующее решение могло быть принято во время недавнего совещания министров обеих стран в Бресте.

«И потом вдруг все остановилось», — заявил Лукашенко, отметив, что хотел бы получить объяснения о причинах возникновения такой ситуации.

Напомним, недавно Лукашенко заявлял, что ситуация вокруг налогового маневра может привести к изменению внешней политики Беларуси.