Конфликт Минска и Москвы: стало известно, о чем договорились Путин и Лукашенко

Стало известно, о чем договорились Путин и Лукашенко / Фото: sud.ua

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Сегодня в Москве состоялись переговоры российского президента Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, по итогам которых представители РФ заявили о создании совместной рабочей группы для подготовки предложений «по дальнейшей интеграции двух стран», а также решению спорных вопросов.

Во время встречи обсуждались изменения в налоговом законодательстве РФ и действия Москвы и Минска в области ценообразования на энергоресурсы. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

«В первую очередь, мы обсуждали изменения, которые в следующем году будут происходить в налоговом законодательстве России и наши планы по изменениям в области налогообложения нефтегазового сектора», — заявил Силуанов.

В РФ рассчитывают решить вопрос образования цен на газ для Беларуси «начиная с 2020 года».

Вместе с тем, в Москве не ответили, удалось ли в ходе переговоров решить вопрос о компенсации убытков Беларуси от налогового маневра РФ.

Напомним, речь идет о потерях Беларуси от налогового маневра в нефтяной сфере, поскольку РФ пересмотрела размеры пошлин и налогов на нефть и нефтепродукты. Ранее Лукашенко сообщал, что в результате таких действий россиян Беларусь потеряет за три года почти 4,5 млрд долл., а к 2024 году этот показатель может вырасти еще на 10,5 млрд долл. По данным Минфина Беларуси, общие потери бюджета страны от налогового маневра с 2019 по 2024 год могут составить от 8 до 12 млрд долл.

Кроме этого, в 2018 году Беларусь покупала газ РФ по цене 129 дол. за тыс. куб. м, но цена на 2020 год еще не определена.

Напомним, недавно Лукашенко заявлял, что ситуация вокруг налогового маневра может привести к изменению внешней политики Беларуси.