Суд РФ стягнув з Карпюка мільйонну компенсацію «родичам загиблих» у Грозному від рук «групи Яценюка-Яроша-Музичка»

Микола Карпюк / Фото: Радіо трек

https://racurs.ua/ua/n116102-sud-rf-styagnuv-z-karpuka-milyonnu-kompensaciu-rodycham-zagyblyh-u-groznomu-vid-ruk-grupy.html

Racurs.ua

Російський суд вирішив стягнути з незаконно засудженого громадянина України Миколи Карпюка мільйон рублів так званої компенсації «родичам» солдат, які нібито загинули у бою в Грозному.

Російська сторона продовжує стверджувати, що Карпюк, а також Станіслав Клих брали участь у бойових діях на території Чечні. Вони нібито входили до складу українського батальйону Джохара Дудаєва, яким керували Дмитро Ярош, Арсеній Яценюк та нині покійний Сашко Білий (Музичко).

Як написав у Facebook адвокат Микола Полозов, невідомо звідки почали вигулькувати люди похилого віку — батьки та вдови солдат, загиблих у бою у Грозному.

«"Батьківщина» спершу забрала у них дітей, а 20 років потому сказала, що вони можуть отримати компенсацію у двох українців… Оскільки суд РФ вже визнав Карпюка і Клиха винними у смертях, цивільні позови потерпілих задовольняються автоматично", — зазначив адвокат.

Також він повідомив, що Карпюку нещодавно принесли папірець від судових приставів про стягнення з нього мільйона рублів.

«Вже набігло 70 тис. руб. пені за несплату», — зазначив Новіков.

Також адвокат написав, що Карпюк з Володимирського централу передає всім вітання і поздоровлення з нагоди різдвяних свят.

«За п’ять років у російській в’язниці Карпюк зовсім не озлобився… Клих повільно божеволіє у в’язниці Верхньоуральська. Його літні батьки вже майже не вірять, що дочекаються сина назад. Карпюк п’ять років не бачив дружину та сина», — резюмував Новіков.

У травні 2016 року в Росії Карпюка засудили до 22,5 років позбавлення волі за участь у Першій чеченській війні в 1994—1995 роках у складі збройних формувань самопроголошеної Чеченської Республіки Ічкерія. Водночас сам Карпюк запевняє, що ніколи в Чечні не був, а всі покази з нього вибили силою.