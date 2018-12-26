Трамп: Shutdown в США продлится до достижения соглашения относительно пограничной стены

Дональд Трамп, фото: Flickr

https://racurs.ua/n116105-tramp-shutdown-v-ssha-prodlitsya-do-dostijeniya-soglasheniya-otnositelno-pogranichnoy-steny.html

Racurs.ua

Частичное приостановление деятельности правительственных учреждений в США, так называемый shutdown («шатдаун»), продлится до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение по финансированию строительства стены на американо-мексиканской границе.

Об этом вчера заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство Reuters.

«Я не могу сказать вам, когда правительство снова заработает, — отметил Трамп. — Я могу сказать вам, что оно не откроется, пока у нас не будет стены, ограждения, как бы они это называли. Я буду называть это как угодно, но это одно и то же. Это барьер от людей, которые вливаются в страну, от наркотиков».

Проблемы с финансированием около четверти федеральных программ США, включая департаменты внутренней безопасности, юстиции и сельского хозяйства, начались на прошлой неделе. Парламенту и президенту США не удается договориться о финансировании деятельности государственных органов из-за разногласий в позициях относительно строительства пограничной стены. Создание стены является одним из самых часто повторяемых обещаний Трампа, однако члены Демократической партии откровенно выступают против нее.

Без соглашения между Трампом и Конгрессом «шатдаун», вероятно, затянется до начала 2019 года.

Напомним, из-за «шатдауна» в США накануне Рождества закрыли доступ к главной елке страны.