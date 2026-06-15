Наслідки падіння бомбардувальника B-52 у США, фото: Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force)

https://racurs.ua/ua/n214438-strategichnyy-bombarduvalnyk-b-52-rozbyvsya-u-ssha-video.html

Ракурс

У США сьогодні, 15 червня, невдовзі після зльоту з авіабази Едвардс у Каліфорнії розбився стратегічний бомбардувальник B-52 Stratofortress.

Авіабаза Едвардс, розташована в каліфорнійській пустелі Мохаве на північний схід від Лос-Анджелеса, заявила, що бомбардувальник розбився на аеродромі бази о 11.20 за місцевим часом. Про це повідомляє NBC News.

На фото та відео місця інциденту, які невдовзі з’явилися у соцмережах, можна побачити видно вогонь та густий чорний дим. Схоже, що літак був повністю знищений внаслідок падіння.

Наразі немає інформації щодо можливих жертв.

���#BREAKING | NEWS ⚠️

USAF B-52 Stratofortress has crashed shortly after takeoff at Edwards Air Force Base in California emergency crews on site no word yet on how many injured at this time.



Searching for live video and more information will update soon. pic.twitter.com/3HWOxjwkqK — Todd Paron������ (@tparon) June 15, 2026

B-52 компанії Boeing є одним з найстаріших типів літаків на озброєнні ВПС США, проте їх експлуатацію планують продовжити до 2050-х років шляхом масштабної модернізації. Вона включає встановлення нового радіолокатора, засобів зв’язку та модернізацію двигунів, що перетворить нинішній парк літаків B-52H на літаки конфігурації B-52J.

Програма заміни комерційних двигунів B-52 передбачає заміну восьми двигунів Pratt & Whitney TF33 на двигуни Rolls-Royce F130. Нещодавно програма пройшла критичний огляд проекту, що відкрило Boeing шлях до початку модифікації двох літаків B-52H для наземних і льотних випробувань у 2026 році.

ВПС США наразі не повідомили, чи був літак, що зазнав аварії, пов’язаний з цією програмою модернізації або іншими випробуваннями.

Джерело: NBC News