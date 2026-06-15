Падіння російського бомбардувальника Ту-22-М3, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n214427-strategichnyy-bombarduvalnyk-tu-22-rozbyvsya-u-rosiyi-video.html

Ракурс

В Іркутській області РФ біля міста Свірська розбився бомбардувальник Ту-22-М3.

Про це повідомляють російській ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

Стверджується, що літак здійснював плановий навчально-тренувальний політ й не мав боєкомплекту. Екіпаж катапультувався.

Відео падіння літака вже з’явилося у соцмережах.

За інформацією Telegram-каналу Astra. Ту-22-М3 міг летіти з військового аеродрому «Бєлая», який був однією з цілей спецоперації «Павутина» у червні минулого року. Це аеродром розташований за 30 км від місця аварії (село Кам’янка).