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Ракурс
Падіння російського бомбардувальника Ту-22-М3, скріншот відео

Стратегічний бомбардувальник Ту-22 розбився у Росії (ВІДЕО)

15 чер 2026, 16:53
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В Іркутській області РФ біля міста Свірська розбився бомбардувальник Ту-22-М3.

Про це повідомляють російській ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

Стверджується, що літак здійснював плановий навчально-тренувальний політ й не мав боєкомплекту. Екіпаж катапультувався.

Відео падіння літака вже з’явилося у соцмережах.

За інформацією Telegram-каналу Astra. Ту-22-М3 міг летіти з військового аеродрому «Бєлая», який був однією з цілей спецоперації «Павутина» у червні минулого року. Це аеродром розташований за 30 км від місця аварії (село Кам’янка).

Джерело: Ракурс


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